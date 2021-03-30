Yedikule bostanları tehlike altında
Tarihi Yedikule bostanları, Bizans döneminde inşa edilen İstanbul’un kara surlarının yanında bulunuyor. Bostan yüzyıllardır tarım alanı olarak kullanılıyor.
Çevresine yapılan projelerle tepkilere neden olan tarihi Yedikule Bostanları’na tartışma yaratacak bir projenin daha düşünüldüğü ve taslak aşamasında olduğu ortaya çıktı.
AKP’li Fatih Belediyesi, Yedikule sur içindeki, hâlâ bostan olarak kullanılan araziye park, oturma - dinlenme alanı, çocuk oyun parkı, spor alanları ve yeşil alanlar yapmayı planlıyor.
Yedikule Bostanları’nı Koruma Girişimi’nden İnanç Kıran, “Suni bir peyzajla bir mirası yok etmek istiyorlar. Pandemi döneminde kent bostanlarının önemi fark edilmişken böyle bir alan bostan olarak korunmak ve değerlendirilmek yerinde hızlıca ortadan kaldırılmak isteniyor. Sur içinde bu kalan bir iki bostan da kaybedilmesin” dedi.
İlçe belediyesine proje sürecini soran Kıran’a gelen yanıtta, söz konusu proje çalışmalarının taslak ve öneri aşamasında olduğu belirtilerek projeye ne zaman başlanacağının projenin onaylanmasının ardından netlik kazanacağı ifade edildi. Gazetemize konuşan Kıran arazinin bostan olarak korunmasını istediklerini belirterek söz konusu arazinin Osmanlı döneminden bugüne hep bostan olarak kullanıldığını vurguladı.
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