Yeldeğirmeni Sanat Merkezi Nisan ayına hazırlanıyor

25 Mart 2021 Perşembe, 04:00

Nisan ayı programı 2 Nisan Cuma günü usta trompetçi Şenova Ülker’in triosu ile başlayacak. Piyanist Uraz Kıvaner’in ve kontrbasta genç neslin önü açık yeteneklerinden Anıl Deniz’in yer alacağı Şenova Ülker Trio, standartlardan oluşturdukları repertuvar ile caz severlerle buluşacak. Biletler ve tüm program için: https://bilet.kadikoy.bel.tr/

+1FEST’İN SON HAFTASI

+1 FEST’in son haftası XiR konseriyle başlıyor. @artibir Instagram hesabı üzerinden yayımlanan ve sevilen isimleri konuk eden “+1 FEST”, 6 hafta sonu boyunca düzenlediği çevrimiçi konser serisinin sonuna geliyor. “Sallan” ile adından söz ettiren XiR, 26 Mart Cuma akşamı saat 22.00’de @artibir Instagram hesabında sevenleriyle buluşacak.

