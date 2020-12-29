‘Yeni dönem’ açıklamaları süreci etkiledi
Türkiye ekonomisi zorlu bir yılı geride bırakıyor. 2018 yılının ikinci yarısından itibaren yaşanan sorunlara ve politika hatalarına Mart 2020 ile beraber eklenen küresel Covid-19 salgını imalat sanayiinden turizme, taşımacılıktan tarıma her sektörde önemli etkiler yaptı.
Mali piyasalara ise özellikle TL’deki dikkat çekici erime, Merkez Bankası rezervlerindeki büyük azalma, portföy piyasalarından yabancı çıkışı damgasını vurdu. Bütün bunların etkisiyle işsizlikte artış, istihdam ve işgücünde gerileme yaşandı. Ücretiyle geçinen geniş kesimlerde dikkat çekici bir gelir kaybı oldu. Türkiye şimdi yeni bir yıla hazırlanıyor.
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın görevden alınması ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifası sonrası gündemi gelen “ekonomi yeni dönem” söylemlerinin nasıl sonuçlar vereceği yoğun şekilde tartışılıyor. Politika faizinin kısa sürede yüzde 17’ye yükseltilmesi ve yeni ekonomi yönetimi tarafından yapılan açıklamalar özellikle iş dünyasında bir umut havası oluşturdu. Ancak ekonomiyle ilgili şu birkaç örnek, özellikle 2021 yılının ilk yarısında önemli zorluklar olacağına işaret ediyor:
- Türkiye’nin en büyük gelir kalemlerinden olan ve cari açığın düşürülmesine destek veren turizm gelirleri, 2020 yılının ilk 11 ayında yüzde 72 azalarak 12 milyon kişiye indi. Aşılarla ilgili gelişmelere rağmen salgın sürecindeki belirsizlikler bu açıdan Türkiye’yi çok zorlayacak.
- Kasım ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 14’ü aştı. Son dönemde gerileme görülse de dövizdeki yükselişin gecikmeli etkileri, enflasyonunun önümüzdeki aylarda daha da artmasına neden olacak.
- İşten çıkarma yasağı ile işgücündeki düşüş nedeniyle TÜİK’e göre işsizlik oranı yüzde 12.7 olarak açıklansa da iş bulma umudu olmayanları da içeren geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 26.4’e çıktı.
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