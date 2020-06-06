Yeni normal dönemin ilk nikâhı kıyıldı

06 Haziran 2020 Cumartesi, 20:52

1 Haziran’dan itibaren normalleşme adımlarının hayata geçmesiyle beraber düğün hazırlıkları hızlandı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da komşularını mutlu gününde yalnız bırakmamak için 2 çiftin nikahını kıydı. Sosyal mesafe kuralına uyularak maskeli olarak gerçekleştirilen nikah törenlerinde Başkan Akpolat ilk önce Meral İslamoğlu ve Volkan Aysel çiftinin mutluluklarına şahitlik ederek nikahlarını kıydı.

Pandemi sonrasında ilk defa nikah kıydığını söyleyen Akpolat, ''Bir ömür boyu bugünün hatırasını taşımanız dileğiyle size bir ömür boyu mutlu sağlıklı yıllar diliyorum'' dedi.