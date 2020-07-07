“Yeni normal”in veri madeni: Online araştırma

07 Temmuz 2020 Salı, 10:12

Koronavirüs salgını, birçok sektörü olumsuz etkilerken, online araştırma sektörünün güçlü yönlerini ortaya çıkardı. Sosyal mesafe kuralının uygulandığı bu dönemde özellikle yüz yüze yapılan çalışmalar online araştırmalara kaydı. Salgın sürecinde markalar, kendi sektörlerini etkileyecek düzeyde değişen tüketici alışkanlıklarını ölçümlemek istiyor ve bu nedenle de araştırma şirketlerinin kapısını daha sıklıkla çalıyorlar. Bu talep artışına dikkat çeken DORinsight’ın Genel Müdürü Pınar Köseoğlu, Covid-19 sonrasında çalışmalarını kendi online veri tabanlarından gerçekleştirdiklerini ve araştırma trafiklerinin arttığını söyledi.



İLK TERCİH ONLİNE ARAŞTIRMA

Pandemi ile birlikte firmalarda dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunun daha çok anlaşıldığını belirten Köseoğlu, “Bu dönemde online metodolojiyle araştırma sayısının daha çok artacağını düşünüyoruz. Hem hız hem de erişim avantajı nedeniyle araştırma verenin ilk tercihi online araştırmalar oluyor. Pandemi öncesi Türkiye’de online araştırmanın payı %7.5’du. Yani gidilecek daha çok yol var. Gelecek 5 yıl içinde çok daha yüksek oranlar bekliyoruz. Özellikle firmaların düzenli yaptırdıkları işleri online araştırmalara kaydırmayı ve böylece salgın gibi olağanüstü durumlarda sahadan veri akış kaybı riskini ortadan kaldırmayı planladıklarını biliyoruz. Bu da online araştırma sektörünün önümüzdeki yıllarda büyümesini oldukça hızlandıracaktır” diye konuştu.

150’DEN FAZLA ŞİRKETLE ÇALIŞIYOR

Dünyada online araştırmaların yükselişte olduğunu vurgulayan Köseoğlu, “DORinsight’ın veritabanı Türkiye’nin online kullanıcı profilini temsil ediyor. Şimdiye kadar 150’nin üzerinde uluslararası ve yerli şirketle çalıştık” diye konuştu.



