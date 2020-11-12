Yeni rapor: Salgının durdurulması için her 10 kişiden 8'inin aşılanması gerek
Oxford Üniversitesi’nin önderliğinde hazırlanan ve İngiliz Bilimler Akademisi tarafından yayımlanan bir raporda, yeni yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının bulunması halinde, salgının hemen sona ermeyeceği konusunda uyarı yapıldı.
Raporda, aşının salgını durdurabilmesi için her 10 kişiden 8'inin aşılanması gerektiği kaydedildi.
Söz konusu rapor, Pfizer/BionTech aşısının yüzde 90’dan fazla koruma sağladığının duyurulmasının ardından geldi.
Ancak, İngiliz bilim insanları onay alması halinde ülkede yılbaşından önce sağlık çalışanları ve kronik hastalara dağıtılması beklenen aşının karantina ve sosyal mesafe önlemlerini ortadan kaldırmayacağını söyledi.
Sağlık çalışanları üzerinde çok büyük bir yük olacağını belirten uzmanlar, bir grubun aşı olurken diğerlerin gelecek yıla kadar bekleyebileceğini kaydetti.
Ayrıca raporda, henüz hiç bir aşının son sonuçlarının açıklanmadığı ve onaylanmadığı ifade edilerek, aşıların çalışmama ihtimalinin olabileceğinin dikkate alınmasını vurguladı.
Oxford Üniversitesi’nden sosyolog Profesör Melinda Mills, aşılama programının karşılaşacağı iki temel sorun olduğunu vurguladı: Bunlardan ilki aşının herkese ulaşmasının güçlüğü, ikincisi ise aşı olmayı reddeden insanların varlığı...
SALGININ SON BULMASI İÇİN 10 MİLYAR DOZ AŞIYA İHTİYAÇ DUYULUYOR
Pfizer/Biontech, 2021’in sonuna kadar 1,3 milyar doz aşı üretmeyi hedefliyor. Ancak, pandemininin dünyada sona ermesi için en az 10 milyar doz aşıya ihtiyaç duyulduğu belirtiyor.
Pfizer/Biontech ile birlikte, Moderna, Oxford/AstraZeneca ve diğer son aşama çalışmalarına devam eden aşıların başarıya ulaşması halinde bu rakamın gelecek yıl sonuna kadar ancak 5 milyar doza çıkabileceği tahmin ediliyor.
Ancak, geçen ay Oxfam tarafından yayımlanan farklı bir raporda, aşı çalışmalarının son aşamasında bulunan AstraZeneca, Gamaleya/Sputnik, Moderna, Pfizer ve Sinovac’ın aşı stoğunun yüzde 51’inin dünya nüfusunun yalnızca yüzde 13’üne sahip olan zengin ülkeler tarafından satın alındığını belirtilmişti.
Kaynak: Independent Türkçe
En Çok Okunan Haberler
- Karamollaoğlu 'iki damada' dikkat çekti
- Erdoğan 'Berat Albayrak' sessizliğini bozdu
- Albayrak cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyor
- Erdoğan ve Melih Gökçek'in dikkat çeken buluşması
- AKP'yi ve Erdoğan'ı eleştiren yurttaş tutuklandı
- Albayrak, istifa haberini neden Instagram'dan yaptı?
- Gül'e çarpıcı 'FETÖ' soruları
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs kısıtlamaları!
- 'Rusya katliamı önledi, Türkiye'nin prestiji arttı'
- Eşi kadın kılığına giren televizyoncudan şaşırtan ifade
Video Haberler
- Metropoll Araştırma'dan Berat Albayrak yorumu
- TBMM'de dikkat çeken görüntüler
- Ayıları böyle görüntülediler: 'Ayı, bize doğru geliyor'
- Erdoğan'ın atamaları neye işaret ediyor? Çarpıcı analiz
- Esenyurt'ta ekipleri şaşkına çeviren olay!
- İzmir'de çalılık arazide suçüstü yakalandılar!
- Korkunç an! Motosikletin çarptığı kadın can verdi
- Almanya bizi kıskanıyor mu? sorusuna kahkahalı yanıt
- CHP'nin oy oranıyla ilgili anket açıklaması!
- Prof. Dr. Sözbilir'den İzmir için deprem uyarısı
En Çok Okunan Haberler
- Karamollaoğlu 'iki damada' dikkat çekti
- Erdoğan 'Berat Albayrak' sessizliğini bozdu
- Albayrak cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyor
- Erdoğan ve Melih Gökçek'in dikkat çeken buluşması
- AKP'yi ve Erdoğan'ı eleştiren yurttaş tutuklandı
- Albayrak, istifa haberini neden Instagram'dan yaptı?
- Gül'e çarpıcı 'FETÖ' soruları
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs kısıtlamaları!
- 'Rusya katliamı önledi, Türkiye'nin prestiji arttı'
- Eşi kadın kılığına giren televizyoncudan şaşırtan ifade