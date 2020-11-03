Yeni Şafak yazarının deprem 'yorum'u: Tam olarak “ne yapalım Allah’tan geldi” diyeceğimiz bir şeydir

03 Kasım 2020 Salı, 12:05

Yerbilimi uzmanı, Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında İzmir depremi üzerine konuşurken “Maalesef bizde kaynak sağlanamadığı için, teşvik edilmediği için araştırmaları yapamıyoruz. Deniz araştırmaları yapmak lazım körfezde sistematik bir şekilde. Devletin ve yerel yönetimin desteğiyle yapılmalı ancak şu an yeterli destek yok. “Deprem bilinmeyen bir şeydir, ne yapalım Allah’tan geldi” diyebileceğimiz bir şey değil" ifadelerini kullanmıştı.

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, Görür'ü bu sözleri üzerinden hedef alıp "Müslümanların inançlarına hakaret"le suçladı. Kılıçarslan, "Allah’tandır o, Allah’tan olmasa duramazsın" başlıklı yazısında şöyle yazdı:

"Bir şeyin uzmanı olunca her şey hakkında konuşabileceğini düşünerek kötülük üreten başka bir adam modelinden bahsedeyim size. Bu modelin adı yer bilimci Naci Görür. Adam kendi uzmanlık alanında kalmak yerine üzerimizde tepinmeye, sinir uçlarımızı harap etmeye çabalıyor. Diyor ki “deprem, ne yapalım Allah’tan geldi diyebileceğimiz bir şey değil.”

“Höst efendi, höst” derler adama. İnançlarımızın üzerinde tepinmeye çalıştığın için “höst” derler. Durduk yere Müslümanlara, Müslümanların inançlarına hakaret ettiğin için “höst” derler.

Deprem de başımıza gelen diğer her şey gibi, ama her şey gibi Allah’tan gelir efendi. Deprem tam olarak “ne yapalım Allah’tan geldi” diyeceğimiz bir şeydir. Çünkü göklerin de yerin de sahibi Allah’tır bizim için. Bu, senin için böyle olmayabilir efendi. Lakin bunun senin için böyle olmaması üzerimizde tepinebileceğin anlamına gelmez."

"BİLDİĞİM HALDE YAZIYORUM..."

Naci Görür'ün “Deprem araştırmalarına öncelik vermek, bütçe ayırmak lazım gelir” demeye çalıştığını kendisinin de bildiğini belirten yandaş yazar "Bildiğim halde yazıyorum. Niye biliyor musunuz? 73 yaşındaki adam, meramını üzerimizde tepinmeden, inancımıza hakaret etmeden, bizi yaralamadan ifade edemiyorsa “höst”ten başkasını hak etmez. 73 yıl bu topraklarda yaşayıp bizi incitmeden derdini ifade etmeyi öğrenemediyse “höst”ten başkasını hak etmez." dedi.







