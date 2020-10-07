Yeni XBox Türkiye'de neden yüzde 240 daha pahalı?
Microsoft’un yeni nesil oyun konsolu XBox Series X, Türkiye’de bin 200 dolara (yaklaşık 9 bin 334 TL) satışa çıkarıldı ve fiyat ABD’deki satış fiyatının iki katından fazla.
Daha önce konsolların Eylül’de 500 dolara (yaklaşık 3 bin 890 TL) mal edildiği ortaya çıkmıştı. Öte yandan XBox Series S’in de fiyatı yaklaşık 300 dolar (yaklaşık 2 bin 334 TL) olarak belirlenmişti.
Her ne kadar pek çok oyun sever yeni konsollarla tanışmayı dört gözle beklese de konsolların fiyatları diğer ülkelerdeki satış fiyatlarına kıyasla epey tuzlu görünüyor.
Screen Rant'in haberine göre Reddit kullanıcısı Azyrr, yeni konsolun fiyatının Türkiye’de bin 200 dolar olarak belirlendiğine dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcısı tüm vergiler uygulandığında dahi oyun konsolunun 940 dolara (yaklaşık 7 bin 314 TL) mal olması gerektiğini öne sürüyor.
Azyrr’in işaret ettiği 260 dolarlık fazlanın nereden geldiği sorusu kafa karışıklığı yarattı ve pek çok kullanıcı buna dair fikir yürüttü. Reddit kullanıcısı fiyatın kasıtlı ve gerekçesiz biçimde artırılmış olabileceğine işaret ediyor.
Her ne kadar Microsoft’tun fiyatı bu şekilde belirlediğine dair resmi bir açıklama olmasa da, Türkiye’de oyun severlerin zaten pahalı olan ürünü daha da yüksek bir fiyata alması gerektiği anlaşılıyor.
Pek çok sosyal medya kullanıcısının dikkatini çeken konu Gamerant ve Purexbox gibi sitelerde de haber oldu.
Kaynak: Independent Türkçe, Webtekno
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