Yer Esenyurt: Boş yolu paylaşamayıp kaza yaptılar
Esenyurt D-100 Karayolu'nda, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle boş olan trafikte yolu paylaşamayan sürücüler kaza yaptı.
Kaza Esenyurt D-100 Karayolu Büyükçekmece istikametinde meydana geldi. İki sürücü yanyoldan anayol katılımında yolu paylaşamayarak kaza yaptı.
Kaza sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle boş olan yolda yaşandı. Kaza sebebiyle iki otomobilde hasar meydana gelirken, bağlantı yolu sürücüler anlaşana kadar kapandı. Sürücülerin kendi aralarında anlaşmasının ardından yol trafiğe açıldı.
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