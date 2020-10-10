Yer Kırklareli: Hırsızlar üçüncü kez girdiği caminin 7 alemi çaldı

10 Ekim 2020 Cumartesi, 09:48

Akalar Mahallesi'nde Kemal Canlı Camisi'nin alemlerinin kırık olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Ekipler tarafından camide inceleme yapıldı. Kemal Canlı Cami Dernek Başkanı Cemalettin Büyükbattal, camideki 7 alemin kırılarak çalındığını söyledi. Daha önce de caminin çeşmelerinin çalındığını belirten Büyükbattal, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanmasını istedi.