Yerel yönetimler günü değil, geleceği düşünmeli

10 Ekim 2020 Cumartesi, 06:00

Yüzünü fazla medyaya gösteremeyen taşradaki bazı yerel yönetimlerin çabalarına değinmek bu aşamada daha anlamlı olur diye düşündük. Yakından izlediğimiz bazı yerel yöneticilerin uygulamalarına biraz ışık tutalım.

KÜLTÜREL KALKINMA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, şehir tiyatrosunu canlandırmak için sınav açınca kültür konusunda ülkenin manzarası ortaya çıktı. Sınavla alınacak kadrolara ülkenin her yerinden başvuru yapıldı. Uzun süre sınav açılmaması nedeniyle çok sayıda mezun birikmiş. Sınavı Türkiye’nin önde gelen tiyatrocuları yaptı. Türkiye’de ilk kez Mersin’de, bir kadın, sahne teknisyeni olarak çalışmaya başladı. Mesleğiyle ilgili ilk kez sınava girdiğini söyleyen bir dramaturg, “Kazanmam önemli değil. Sınava girmek bile beni mutlu etti” yorumunu yapıyor. Mersin Şehir Tiyatrosu, Nâzım Hikmet’in yaşamöyküsünü anlatan “Aslolan Hayatır” eseriyle sahnesini açtı.

Diğer kültürel yatırım haberi Mersin’in büyük ilçesi Tarsus’tan. Belediye, Tarsus Şehir Tiyatrosu’nu açtı, ilçede üç sahne birden kuruyor. Şehir tiyatrosu ilk oyununu sergiledi.

Belediye başkanları Vahap Seçer ve Haluk Bozdoğan’ın kültüre yönelik yaklaşımlarının örnek olmasını diliyoruz.

TARIMSAL KALKINMA

Bu iki belediye tarımsal kalkınmada da öne çıkıyor. Mersin’de belediye, kooperatiflere aktif destek veriyor. Örneğin kadınların ürettiği zakkum çiçekleri Mersin’in orta kaldırımlarını süslüyor.

Tarsus’ta belediye, toprak analiz laboratuvarı kurdu. 15 bin üreticinin buradan yararlanması hedefleniyor. Tarsus OSB’ye belediye ortak oldu. Belediye, 100 dönümlük bölümü, hiçbir kâr kaygısı gütmeden, altyapı hazır bir halde düşük bedelle yatırımcıya vermeye hazırlanıyor. Bozdoğan’ın, “Tarımdan başlamayan kalkınma girişimi başarılı olamaz” saptaması önemli.

Biraz da kuzeye, Karadeniz’e geçelim. Samsun Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Karadeniz bölgesinde bir ilki gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Yoksullara yönelik “Gıda Bankası”nı 29 Ekim’de açmayı hedefliyor. Deveci, Samsun’un ve çevresinin sorunlarını iyi analiz etmiş.

Son haberimiz başkent Ankara’dan. Çankaya Belediyesi başarılı bir toplusözleşme imzaladı. Başkan Alper Taşdelen, “Salgın koşulları çalışanı ezmek için bir bahane olmamalı. Boşa değil, akıllı yatırım yapıyoruz. Dolayısıyla işçiye yüzde 21-25 zam yapabiliyoruz” diyor.

Salgın günlerinde, iyi şeyler de oluyor...