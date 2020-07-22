Yerine kayyım atanan Batman Belediye Başkanı tutuklandı
Görevden uzaklaştırılarak yerine kayyım atanan HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir tutuklandı.
Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
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