Yerine kayyım atanan Batman Belediye Başkanı tutuklandı

Görevden uzaklaştırılarak yerine kayyım atanan HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir tutuklandı.

cumhuriyet.com.tr
22 Temmuz 2020 Çarşamba, 19:27
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Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.


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