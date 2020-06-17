'Yeşil top' sona erdirildi

17 Haziran 2020 Çarşamba, 11:24

AKP Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal bugün yaptığı açıklamada "etik kurallara uyan, milli hesaplar" diye adlandırılan ancak çok sayıda tecavüz ve ölüm tehdidinde bulunan paylaşımlara imza atan 'Yeşil toplu hesap' kampanyasının 'amacına ulaştığı için' sona erdirildiğini açıkladı.

Ünal şunları söyledi:

"1 Mayıs 2020 tarihinde başlattığımız “Etik Farkındalık” çalışması “Dijital Farkındalık” çalışmamızın 10 Haziran 2020’de başlaması ile sona ermiştir.

40 gün süren “Etik farkındalık” çalışmamızda küfür, hakaret ve dezenformasyonu görünür kılmak için kullandığımız “Yeşil Küre” görevini başarıyla tamamlamıştır.

Hakareti, küfürü, saldırganlığı, kısaca etik olmayan paylaşımları kamuoyu gündemine taşıyarak tartışılmasını sağlamış ve dezenformasyonla mücadelede turnusol etkisi oluşturmuştur.

Bu amaçlarla kullanılan “Yeşil Küre” üzerinden “Etik Farkındalık” çalışmasına hakaret, küfür ve aşağılamada bulunanlar da ayrıca bir çalışmanın konusu olmalıdır. Gönüllü olarak “Etik Farkındalık” çalışmamıza katılanlara gönülden teşekkür ederim."

KADINLARA ÖLÜM VE TECAVÜZ TEHDİDİ

Ünal 1 Mayıs’ta partisinin sosyal medya için 12 etik kuralını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Twitter’da kullanıcı adının yanında bir yeşil top ve Türkiye bayrağı olan çok sayıda hesap görülmeye başlandı.

Bu etik kuralların açıklanmasından kısa bir süre sonra bu yerli ve milli hesaplardan bazıları gazeteci Nevşin Mengü, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, oyuncu Berna Laçin ve avukat Feyza Altun’u öldürmek ve tecavüz etmekle tehdit etmişti.

BAŞAK DEMİRTAŞ'A CİNSİYETÇİ SALDIRIDA BULUNAN DA 'YEŞİL TOPLU'YDU

Yeşil toplu hesaplardan biri geçtiğimiz günlerde Selahattin Demirtaş'ın eşi, Başak Demirtaş'a cinsiyetçi hakaretlerde bulunmuştu.