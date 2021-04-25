Yeşilçam’ın usta oyuncularından Ertuğ Koruyan yaşamını yitirdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan ünlü sinema sanatçısı Ertuğ Koruyan kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
25 Nisan 2021 Pazar, 18:35
Yeşilçam’ın usta oyuncularından Ertuğ Koruyan yaşamını yitirdi
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Sinema sanatçısı Ertuğ Koruyan 76 yaşında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Yaklaşık 15 yıldır Bodrum'da yaşayan sanatçı çok sayıda sinema filmi ve dizide rol almıştı. Koruyan dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Ertuğ Koruyan'ın yaşamını yitirdiği haberini Oyuncular Sendikası sosyal medya hesabından "Değerli meslektaşımız Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz başımız sağolsun" ifadeleriyle duyurdu.


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