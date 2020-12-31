Yılbaşı öncesi Ankara ve İstanbul'da IŞİD operasyonu: 50 gözaltı
Yılbaşı öncesi Ankara ve İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonlar düzenlendi. Ankara merkezli 3 ilde, terör örgütü IŞİD üyesi oldukları ve birbirleriyle örgütsel irtibatları tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı. İstanbul’da da 14 ilçede IŞİD terör örgütü ile bağlantısı bulunduğu öne sürülen 35 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında IŞİD silahlı terör örgütü üyesi oldukları ve örgütsel anlamda birbirleriyle irtibatları tespit edilen 15 şüphelinin, Ankara merkezli 3 ilde gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanması ile arama, el koyma işlemlerine, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.
İSTANBUL'DA 35 GÖZALTI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri il genelinde IŞİD terör örgütü ile bağlantısı olduğu belirtilen 35 şüpheliye yönelik 14 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona özel harekat ekipleri de destek verirken, baskın yapılan evlerin kapıları koçbaşları ile kırıldı. Polis ekipleri, operasyon yapılan adreslerde arama yaptı. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Operasyon yapılan adreslerden biri de Fatih'teki tek katlı bir gecekondu oldu. Gecekonduya giren polis ekipleri, içeride arama yaptı. Bu sırada sokakta da güvenlik önlemi alındı. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
En Çok Okunan Haberler
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek anket
- Sibirya soğukları geliyor: Kar yağışı için tarih verildi
- Bu kez Nimet Abla kuyruğunda ortaya çıktılar
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge
- Exxen'in aylık ücreti belli oldu
- Selahattin Demirtaş hakkında yeni iddianame hazırlandı
- Cahit Özkan hakkında suç duyurusu
- ''Erkek arkadaşı değil, hırsız''
- İzmir açıklarında deprem!
- Düşürülen uçak için yolcu başına 1.1 milyon TL tazminat
Video Haberler
- Polislere hakaret edip, aracına binerek kaçmaya çalıştı
- Selçuk Tepeli'den siyasilere çok sert sözler
- Covid-19 aşıları Sağlık Bakanlığı depolarında
- Öldürülen kadınlar için sokağa çıkan kadınlara gözaltı
- İstanbul'da kız çocuğuna cinsel istismar iddiası
- Sağlık çalışanları isyanda: Artık yeter! Ölüyoruz...
- Pazarda kadına şiddet! Küfürler savurup yumrukladı
- Ekrem İmamoğlu o şarkıya kayıtsız kalmadı
- Herkesin merak ettiği Berat Albayrak sorusu
- Tunç Soyer'in açıklaması dünya basınında ses getirdi
En Çok Okunan Haberler
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek anket
- Sibirya soğukları geliyor: Kar yağışı için tarih verildi
- Bu kez Nimet Abla kuyruğunda ortaya çıktılar
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge
- Exxen'in aylık ücreti belli oldu
- Selahattin Demirtaş hakkında yeni iddianame hazırlandı
- Cahit Özkan hakkında suç duyurusu
- ''Erkek arkadaşı değil, hırsız''
- İzmir açıklarında deprem!
- Düşürülen uçak için yolcu başına 1.1 milyon TL tazminat