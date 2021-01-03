Yıldız Teknik, ODTÜ ve Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinden 'Melih Bulu' tepkisi

03 Ocak 2021 Pazar, 15:34

Eski AKP milletvekili aday adayı olan Prof. Melih Bulu’nun AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasına tepkiler sürüyor.

Bulu'nun rektör olarak atanmasına Yıldız Teknik, ODTÜ ve Galatarasay Üniversitesi öğrencilerinden de tepki geldi.

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri, atanan ismin “bilimsel ve eşitlikçi bir bakıştan uzak olduğunu” savundu.

Evrensel gazetesinde yer alan haberde; YTÜ Öğrencisi Betül, Prof. Melih Bulu’nun daha önceden İstinye Üniversitesi ve Haliç Üniversitesi'nde yaptığı rektörlük sürecinin tepki aldığını ve “İş fikrinizi annenize anlattığınızda anlıyorsa o işi yapmayın” gibi cinsiyetçi ifadelerinden öğrencilerin rahatsız olduğunu söyledi.

YTÜ öğrencisi “Dünyadaki başarılı üniversiteler arasında adından söz ettiren Boğaziçi Üniversitesi'ne bilimsel ve eşitlikçi bir bakıştan tamamen uzak olan insanların atanması, biz öğrencilerin hak ve isteklerinin gözetilmediğini bir kez daha kanıtlar niteliktedir” dedi.

ODTÜ ÖĞRENCİLERİ'NDEN TEPKİ

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri de rektör atamalarının üniversiteleri özgür ve demokratik yapısından uzaklaştırdığını ifade etti.

50 ODTÜ bileşeninin bir araya gelerek yayımladığı bildiride, Boğaziçi Üniversitesi’ne Melih Bulu’nun atanmasının iktidarın üniversiteleri kendi politik ihtiyaçları ve sermayenin çıkarlarına göre dönüştürme gayesiyle yapıldığı aktarıldı.

“Rektör atamaları, baskılar ve saldırılar ile üniversiteler özgür düşünceden ve demokratik yapıdan uzaklaştırılıyor. Sermayenin hizmetinde birer iş merkezi haline getirilmek isteniyor” denilen bildiride, üniversitelilerin ses çıkarmayan, biat eden, tektipleşmiş bir kalıba sokulmaya çalışıldığı vurgulandı.

'SIRA BİZE GELENE KADAR BEKLEMEYECEĞİZ!'

Galatarasay Üniversitesi Siyaset Bilimi Kulübü de “Boğaziçi Üniversitesi’ne antidemokratik bir şekilde atanan kayyum rektörü kabul etmiyoruz!” dedi.

Twitter hesabından yapılan açıklama da “Sıra bize gelene kadar beklemeyeceğiz! Tüm Galatasaray Üniversitesi öğrencilerini dayanışmaya davet ediyoruz” denildi.