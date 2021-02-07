Yılın ilk Kardeş Türküler konseri: 'Sahneden Naklen'
Kardeş Türküler, 13 Şubat 2021’de yılın ilk konserini verecek. Moda Sahnesi’nin "Sahneden Naklen" etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek canlı performans, yurtdışından da izlenebilecek.
Kardeş Türküler, 13 Şubat 2021’de yılın ilk konserini verecek. Moda Sahnesi’nin "Sahneden Naklen" etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek canlı performans, hem Türkiye'den hem de diğer ülkelerden izlenebilecek.
Kardeş Türküler, dinleyiciyi canlı performanslarını anında takip etmeye, birlikte hissetmeye ve evlerde dans etmeye davet ediyor. Konser sırasında sosyal medyadan gelecek soruları da yanıtlayacak olan grup üyelerinin şöyle de bir çağrısı var: Konseri evden izleyenler, konser sırasında çektikleri videoları sosyal medyada paylaşmaya davet ediliyor.
Konserin biletleri Moda Sahnesi’nin web sitesinden temin edilebilir.
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