Yılmaz Vural'ın keyfi yerinde
Kümede kalma mücadelesinde üst üste ikinci üç puanını alan BB Erzurumspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, tezahüratlar eşliğinde dans etti.
Süper Lig’in 36. hafta maçında BB Erzurumspor sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Dadaşlar, mücadeleden 1-0’lık skorla galip ayrıldı. Yılmaz Vural yönetiminde üst üste ikinci galibiyetini alan mavi-beyazlı ekip, puanını 34’e çıkartarak kümede kalma umutlarını yeşertti.
Galibiyetin ardından en büyük sevinci yaşayan ise 6 yıl sonra BB Erzurumspor’la Süper Lig’e dönen Türk futbolunun renkli simalarından Yılmaz Vural oldu. Yıllar önce Adana Demirspor taraftarıyla özdeşleşen "Deli Yılmaz oley" tezahüratı, bu kez de Erzurum’da yapıldı. Maçın ardından protokol tribününden yükselen "Deli Yılmaz oley" tezahüratıyla saha içerisinde dans eden Vural, galibiyeti bu şekilde kutladı.
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