YKS 2021 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı Aygün tarih verdi

27 Ağustos 2021 Cuma, 14:26

Milyonlarca öğrenci 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. YKS yerleştirme tercihleri 20 Ağustos 2021 23.59'da sona erdi. Tercihlerini tamamlayan YKS adayları ise üniversite tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor.

Son olarak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) yerleştirme sonuçlarının gelecek hafta içerisinde açıklanacağını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.