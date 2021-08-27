YKS 2021 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı Aygün tarih verdi

Üniversite tercihleri 20 Ağustos 2021 Cuma günü sona erdi. Öğrencilerin gözü ise YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı ÖSYM'nin duyuru sayfasına çevrildi. Üniversite adayları anlık olarak ÖSYM'nin sayfasını sorguluyor. Son olarak ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
27 Ağustos 2021 Cuma, 14:26
YKS 2021 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı Aygün tarih verdi
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Milyonlarca öğrenci 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. YKS yerleştirme tercihleri 20 Ağustos 2021 23.59'da sona erdi. Tercihlerini tamamlayan YKS adayları ise üniversite tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor.

Son olarak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) yerleştirme sonuçlarının gelecek hafta içerisinde açıklanacağını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.


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