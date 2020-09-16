YKS ek yerleştirme tarihleri belli oldu

2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yarın yayımlanacak, tercihler 17-23 Eylül'de http://ais.osym.gov.tr ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabilecek.

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2020 Çarşamba, 15:47
YKS ek yerleştirme tarihleri belli oldu
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2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yarın yayımlanacak, tercihler 17-23 Eylül'de http://ais.osym.gov.tr ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabilecek.

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