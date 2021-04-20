Yoğun bakım sırası bekleyen Aslı Özkısırlar, ihmallerin kurbanı oldu
İzmir’de yaşadığı ağır hastalığa karşın “yoğun bakımda yer olmadığı” gerekçesiyle bir ay boyunca sıra bekleyen ancak hastanede tedavi göremeden yaşamını yitiren 39 yaşındaki Aslı Özkısırlar’ın kardeşi Melike Özkısırlar, yaşananların cinayetten farksız olduğunu söyledi.
Özkısırlar, “Boş yatak bulmak için AKP’den, CHP’den hatırlı kişiler dahi başhekimliği aradı ama yine yer bulunamadı. Benim kardeşim gözlerimin önünde boğula boğula öldü. Sorumlular başka canları yakmamak için hukuk önünde hesap verecek” dedi.
Alsancak semtinin 15 yıldır takı satıcısı Aslı Özkısırlar, akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmek için bir ay boyunca hastanelerde yatak bulamamıştı. Sosyal medyadan yapılan çağrılara karşın tedavi göremeyen Aslı Özkısırlar, 2 Nisan’da yaşamını yitirmişti. Aslı Özkısırlar’ın kardeşi Melike Özkısırlar, ihmaller zincirini Cumhuriyet’e anlattı.
Melike Özkısırlar, “Ablamın gittiği doktor yatış verdi ancak yoğun bakımda yer olmadığı için eve gönderdi. Biz her gün yer yatak bulunacak, diye bekliyorduk. Ablam sürekli pijama siparişi veriyor, ‘bu hafta yatacağım’ diyerek hep gelecek telefonu bekliyordu. O doktor bize, kardeşinizin durumu çok kötü. ‘Yer yok ama şu hastaneye sevk ediyorum. Veya özel hastaneye götürün’ deseydi. Evimizi satar özel hastaneye götürürdük. Durumun son noktada olduğunu bize bildirmedi” dedi.
SORUMLULAR YARGILANSIN
Bir ay boyunca yoğun bakımda yatak sırası beklediklerini söyleyen Melike Özkısırlar, “Kardeşimin ölümüne neden olan doktor ve yatak bulamayan yönetimin peşini bırakmayacağız. Siyaset veya şov yapma derdinde değilim. Kardeşimi ölüme gönderen ve yatak bulamayan yönetim cezasını çeksin. Görevini fedakârca yapan doktorlara sözüm olamaz. Aslı’yı eve göndermenin intihara göndermekten bir farkı yok. Aslı hastalığından değil, doktor ve ihmaller nedeniyle öldü” diye konuştu.
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