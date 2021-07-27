YÖKDİL geç başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar?

27 Temmuz 2021 Salı, 10:55

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı geç başvurusu son zamanlarda binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. 29 Ağustos'ta yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı geç başvuru tarihleri yaklaştı. Sınavın geç başvuru ücreti de belli oldu.

YÖKDİL GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin her yıl düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YÖKDİL geç başvuru tarihi 27 Temmuz Salı günü başlayacak. 2021-YÖKDİL/2 sınavı geç başvuruları ile ilgili detaylara ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilir.

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) 29 Ağustos 2021 tarihinde İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak.

Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek.

Sınava katılmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler.

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM, geç başvuru gününde başvuruda bulunacak olan adayların, normal başvuru ücretinin yüzde 50 arttırımlı hali ile ödeme yapacağını duyurmuştu. Buna göre YÖKDİL sınavına geç başvuruda bulunacak olan adaylar 217,5 TL sınav ücreti ödeyecek.

YÖKDİL NE ZAMAN?

2021-YÖKDİL/2 Sınavı, 29 Ağustos 2021 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak. Sınav, saat 10.15'de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek. Bir dönemde sadece bir yabancı dil ve alandan sınava girilebilecek. Adaylara başvuru esnasında beyan ettikleri alan ve yabancı dile ait sınav evrakı verilecek.