YKS oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM tarafından erişime açıldı
YKS oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM tarafından erişime açıldı.
YKS oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM tarafından erişime açıldı.
2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına bu paylaşımın altındaki linklerden ulaşabilirsiniz.— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) June 27, 2021
ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan duyuruya göre, YKS'nin ilk oturumu olan ve dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "http://yks2021.osym.gov.tr/tyt_yks_2021.pdf" adresinden ulaşılabilecek.
Bugün sabah düzenlenen ve ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına "http://yks2021.osym.gov.tr/ayt_yks_2021.pdf" internet adresinden erişim sağlanabilecek.
Öğleden sonraki üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) sorularının ve cevap anahtarının erişim adresleri ise şöyle:
"Almanca testi: https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_almanca_yks_2021.pdf
Arapça testi: https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_arapca_yks_2021.pdf
Fransızca testi: https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_fransizca_yks_2021.pdf
İngilizce testi: https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_ingilizce_yks_2021.pdf
Rusça testi: https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_rusca_yks_2021.pdf"
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