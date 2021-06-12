Yol kenarında fünyeyle patlatılan bavuldan kitaplar çıktı
Kayseri’de, yol kenarına bırakılan bavul, polise yapılan ihbar sonucu şüphe üzerine fünye ile patlatıldı. Bavulun içinde çok sayıda kitap olduğu görüldü.
Olay, saat 11.30 sıralarında, Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında duran bavulu görenler, şüphelenip, polise ihbarda bulundu.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bavul çevresine güvenlik şeridi çekti. Özel kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanının fünyeyle patlattığı bavuldan çok sayıda kitap çıktı.
Bu anlar, çevrede toplananlar tarafından merakla izlendi.
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