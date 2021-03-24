Yolsuzlukla suçlanan başkan, kardeşini belediyenin avukatı yaptı
Çorum’un İskilip ilçesinin Milliyetçi Hareket Partili (MHP) Belediye başkanı Ali Sülük, avukat kardeşi Ekrem Sülük’ü belediyenin avukatlığına getirdi.
Çorum’un İskilip İlçesi belediye başkanı Ali Sülük, kardeşi Ekrem Sülük’e belediyenin avukatlığı görevini verdi. Kendi belediye meclis üyeleri tarafından daha önce yolsuzlukla suçlanan Ali Sülük, kardeşi ile ilgili sorulan soruya, “Benim kardeşim belediyenin avukatı olamaz mı?”diye cevap verdi.
İskilip'in MHP’li Belediye Başkanı Ali Sülük hakkında yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddiası ile 5 MHP’li ve 4 AKP'li toplam 9 İskilip belediye meclis üyesi tarafından kendisini hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Dokuz belediye meclis üyesinin imzası ile yapılan suç duyurusunda, belediyede yapılan iş ve işlemler ile belediyeye bağlı işletmeler olan mezbahane, marangozhane, düğün salonu, tamirhane gibi birimlerde yapılan işlerle ilgili olarak, çok ciddi yolsuzluk ve usulsüzlük mevcut olduğu iddia edilmişti.
Yapılan suç duyurusu üzerine İçişleri Bakanlığı müfettişleri Çorum'un İskilip Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını inceleme başlattı.
“KARDEŞİM BELEDİYENİN AVUKATI OLAMAZ MI?”
İskilip Belediye başkanı Ali Sülük’e kardeşi Ekrem Sülük’ün belediyenin avukatlık görevine getirilip getirilmediği sorulması üzerine Ali Sülük olayı doğrulurken, “Benim kardeşim belediyenin avukatı olamaz mı?” diye savunma yaptı.
BANK ASYA AVUKATLIĞI YAPTI
İskilip belediye başkanı Ali Sülük’ün, belediye avukatlığı görevine getirdiği kardeşi Ekrem Sülük, FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan Bank Asya Çorum Şubesi avukatlığını yürütüyordu.
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