YouTube, yandaş kanallara 'hükümet tarafından fonlanmaktadır' uyarısı koydu iddiası
YouTube, Turkuvaz Medya Grubu için 'Hükümet tarafından fonlanmaktadır' uyarısı çıkarmaya başladığı iddiası gündemdeki yerini aldı.
Sosyal paylaşım platformu YouTube, bünyesinde ATV - A Haber gibi kanallarını da barındıran Turkuvaz Medya Grubu'nun içeriklerine "Hükümet tarafından fonlanmaktadır" uyarısı koymaya başladı.
Yurt dışından YouTube sitesine giriş yapılıp Turkuvaz medyanın kanalları açıldığında çıkan 'Hükümet tarafından fonlanmaktadır' uyarısı, Wikipedi'yi referans olarak gösteriyor.
A Haber'in canlı yayını açıldığında çıkan ifade şöyle:
Video Haberler
- Tren ters makasa girdi; yolcular tahliye edildi
- Manavgat sahilinde dikkat çeken anlar
- Evini Hint keneviri yetiştirmek için seraya çevirmiş
- Kars-Göle yoluna kurtlar indi
- Kedilerin bacaklarını ve kuyruklarını kestiler
- Ağaç kovuğuna giren kaplumbağa yangından kurtuldu
- Erdoğan'dan Engin Altay'a canlı yayında hakaret
- Arkadaşlarıyla konuşurken boşluğa düştü
- Bağcılar'da ortalık savaş alanına döndü
- Muğla’da yükselen dumanlar gökyüzünü griye boyadı
En Çok Okunan Haberler
- Saray duruma el mi attı?
- Zengin Türkler yurtdışına kaçıyor
- İşte gitmesine 'kesin' gözüyle bakılan bakanlar!
- İmar planları iptal edildi
- İsmail Saymaz’ın yeni adresi belli oldu
- Habertürk yazarı Kübra Par'dan, Emre Kınay'a sert sözler
- Erdoğan yangının sorumluluğunu CHP'li belediyelere yıktı
- Konya’daki katliamla ilgili yeni gelişme
- Yangın söndüremeyen bir yalakalık öyküsü
- Milas'ta alevler Kemerköy Termik Santrale sıçradı!