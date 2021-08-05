YouTube, yandaş kanallara 'hükümet tarafından fonlanmaktadır' uyarısı koydu iddiası

YouTube, Turkuvaz Medya Grubu için 'Hükümet tarafından fonlanmaktadır' uyarısı çıkarmaya başladığı iddiası gündemdeki yerini aldı.

cumhuriyet.com.tr
05 Ağustos 2021 Perşembe, 16:03
YouTube, yandaş kanallara 'hükümet tarafından fonlanmaktadır' uyarısı koydu iddiası
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Sosyal paylaşım platformu YouTube, bünyesinde ATV - A Haber gibi kanallarını da barındıran Turkuvaz Medya Grubu'nun içeriklerine "Hükümet tarafından fonlanmaktadır" uyarısı koymaya başladı.

Yurt dışından YouTube sitesine giriş yapılıp Turkuvaz medyanın kanalları açıldığında çıkan 'Hükümet tarafından fonlanmaktadır' uyarısı, Wikipedi'yi referans olarak gösteriyor.

A Haber'in canlı yayını açıldığında çıkan ifade şöyle:


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