YouTube'da çocuk istismarı: Binlerce kişi izliyor

02 Haziran 2020 Salı, 10:31

YouTube'da "Gerçek Hikayeler, Hikayem Bitmedi, İşte Benim Hikayem, Hayatın Penceresi" gibi kanallar, çocuk istismarını sıradan olaylar gibi yansıtan animasyonlar paylaşıyor.

Animasyon videolarının önemli bir bölümünde 15-17 yaş arasındaki çocuk kahramanların, kendilerinden yaşça büyük kişiler tarafından istismara uğraması ve çocuk yaşta hamileliğin sıradan bir durum gibi gösterilmesi dikkat çekiyor.

Söz konusu videoya kadın ve çocuk örgütleri başta olmak üzere, sosyal medya üzerinden tepkiler yağdı. #cocukistismarıyoutubeda etiketiyle tepkilerini dile getiren yurttaşlar, "Açık açık çocuk istismarı ve pedofili normalleştirilmeye çalışılıyor. Şikayet edilmeli, kanallar kapatılmalı" ifadelerini kullandı.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk istismarını meşrulaştıran ve çocuğa karşı cinsel istismar içerikli yayın yapan bir Youtube kanalına erişimin engellenmesi için savcılığa başvurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada erişim engeli talebinde bulunulduğu belirtilerek, "Söz konusu içeriklerin çocuklarımız tarafından izlenmesi psikososyal yönden gelişimlerini olumsuz yönde etkileyeceğinden 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında Bakanlık olarak erişimin engellenmesi için Youtube ve ilgili kurumlar ile iletişime geçilmiş ve savcılığa başvuruda bulunulmuştur. Ailelerimizin, çocuklarımızın izlediği içerikleri her alanda takip etmesinin önemini vurgulayarak, Bakanlık olarak her zaman çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha belirtiriz." denildi.