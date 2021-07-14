YouTube'un 'dislike' özelliğinde yeni dönem başlıyor
YouTube, bazı kullanıcılarla yeni bir gelişmeyi test etmeye başladı. Şimdilik yalnızca web sürümde kendisini gösteren bu özellik, videolardaki dislike sayısını gizliyor.
Dünyanın en popüler çevrimiçi video platformu YouTube, kullanıcıların çok tartışacakları bir karar almış gibi görünüyor. Bu karar kapsamında YouTube'un web sürümüne giren kullanıcılar, izledikleri bazı videolardaki "dislike" yani beğenmeme sayısını göremiyorlar. Google, YouTube'un neden böyle bir karar aldığına dair herhangi bir açıklamada ise bulunmadı.
Sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte hayatımıza giren like ve dislike ifadeleri, internet ortamında oldukça önemseniyor. Hatta YouTube'da da milyonlarca kullanıcı tarafından dislike alarak tarihe geçmiş olan bazı videolar da bulunuyor. Üstelik bu videoların bazıları da bizzat YouTube tarafından yayınlanmış olan "YouTube Rewind" videoları olmuştu. YouTube'un aldığı karar, bu durumun üzerini örtmenin bir çabasıymış hissi uyandırıyor.
WebTekno'nun aktardığına göre, YouTube'un neden böyle bir karar aldığı henüz net değil. Ancak bu kararla ilgili başka bir fikir daha var. Sektör kaynaklarına göre platform, içerik üreticilerini demoralize eden trollerden korumak için böyle bir karar almış olabilir
Sosyal medyada fikir beyan etmenin en basit yolu, yapılan bir paylaşımı beğenmek ya da beğenmemektir. YouTube'un şimdilik web sürüm için aldığı ve henüz tüm kullanıcıların göremedikleri bu karar, bu noktada da yeni bir tartışma başlatabilir.
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