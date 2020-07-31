Yozgat’ta ambulans kaza yaptı: 3 sağlık çalışanı yaralandı
Yozgat’ta ambulansın kaza yapması sonucu araç içerisinde bulunan 3 sağlık çalışanı yaralandı.
Yozgat’tın Yerköy ilçesine hasta nakli yapıp tekrar Yozgat’a dönmekte olan ambulans kaza yaptı. Edinilen bilgiye göre kaza Yozgat’ın Sarıhacılı mevkiinde meydana geldi. Muharrem D. yönetimindeki 66 SB 171 plakalı ambulans, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak şarampole devrildi. Kazada ambulans şoförü ile birlikte ambulansta görevli sağlık personelleri Tuğba C. ve Gülsel A. yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılara ilk müdahale yapılarak yaralılar Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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