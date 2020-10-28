Yozgat'taki operasyonunda IŞİD'in Musul eski sorumlusu ve 3 kişi tutuklandı
Yozgat'ta IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında IŞİD'in Musul eski sorumlusunun da bulunduğu Irak uyruklu 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2 gün önce 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda IŞİD'in Musul şehri eski sorumlusu E.İ.T., Selahaddin şehri "polis"leri L.İ.T. ve Q.İ.T. ile Selahaddin şehri "asker"i A.F.J.O. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise örgüte ait dökümanlar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Irak uyruklu şüpheliler, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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