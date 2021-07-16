Yukatel, Denizlispor'un ana sponsorluğundan çekildi
Denizlispor’un 2 yıl önce isim, forma ve stadyum sponsoru olan Yukatel firması, sponsorluktan çekildi.
TFF 1. Lig'e düşen Denizlispor'un ana sponsoru Yukatel şirketi, sponsorluk sözleşmesini sonlandırdığını bildirdi.
Yukatel Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, isim ve ana sponsoru oldukları Denizlispor'un ligde içinde bulunduğu durum ve konumundan dolayı oldukça üzgün olunduğu belirtildi.
Şirket olarak kulübe karşı tüm yükümlülükleri fazlasıyla yerine getirdiklerinin bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Pandemi gibi global etkilerin sponsorlukların iptaline yol açtığı zamanlar dahil olmak üzere hiçbir destekten çekinmedik ve aksini düşünmedik. Kurumsal yapımız gereği Denizlispor ile anlaşmalarımızın temeli Süper Lig endeksli yapılmıştır. Ligden düşülmesi sözleşmelerin de sonlanması anlamına gelmektedir. Yönetim Kurulumuz tarafından bu sezon Denizlispor'un lige veda etmesi halinde diğer Süper Lig takımlarından gelen taleplerin değerlendirmeye alınacağı kararı verilmişti. Bu konuya dair görüşmelerimiz devam etmektedir."
Yukatel, Denizlispor'a Süper Lig'e yükseldiği 2019-2020 sezonundan bu yana isim ve ana sponsor olarak destek veriyordu.
Video Haberler
- Korkunç olay! Kayınvalidesine benzin döküp yaktı
- Skandal görüntüler diğer sürücüler tarafından kaydedildi
- TEM Otoyolu’nda TIR devrildi! Uzun kuyruklar oluştu
- Temizlik görevlisi bayılan kuşa böyle su içirdi
- Pazar savaş alanına döndü! Kavga anı kamerada
- Zırhlı askeri araç şarampole devrildi: 3 asker yaralı
- Bursa'da korkunç olay: 1 ölü, 1 yaralı
- Otoparkta kontrolden çıkan aracın kazası kamerada
- Van Gölü'nde korku dolu anlar: Seferber oldular
- Merkel televizyonda uyuyakaldı
En Çok Okunan Haberler
- Binance’a bir kötü haber daha
- AKP-MHP oylarında büyük düşüş
- Anonymous yazdı, Sedat Peker yanıt verdi
- Hülya Avşar'a belediye başkanı adaylığı teklifi
- Erdoğan boyunu aşan bir işe mi kalkıştı?
- Bakanlık'tan bayram öncesi 3 genelge
- Melih Bulu'yu kendi yasağı vurdu
- Gaziantep'te aslan kaçtı!
- Sisam adası yanıyor
- 'Boğaziçi'nde hiçbir şey bitmiş değil'