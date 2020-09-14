Yüksen tansiyon ve diyabet, beyin yapısını değiştirip algılamayı yavaşlatabilir
Nature Communications bülteninde yayımlanan yeni bir makale, yüksek tansiyon ve tip 2 diyabetin hemen göze çarpmayan şekilde beyni de etkileyebileceğine ve bu etkilerin orta yaşta bile görülebileceğine yönelik kanıtlar sundu.
İngiltere'nin Biobank veritabanından alınan ve beyaz madde güzergâhlarını gösteren MRI takaması. Oxford Üniversitesi
Çalışmanın ortak baş yazarı ve Oxford Üniversitesi’nde sinirbilimci olan Michele Vedsman, "Tansiyonun ve özellikle de diyabetin, düşünme ve bellek hızı üzerinde zararlı etki oluşturduğunu bulduk. Kan basıncı arttıkça, düşünme ve bellek hızı kötüleşiyor" dedi.
Beynin kan dolaşımını etkileyen hastalıklar ya da diğer yaşam şekilleri ile genetik etmenler, serebrovasküler tehlike etmenleri olarak biliniyor.
Bu gibi tehlike unsurlarının, yaşlı insanlarda demansa yakalanma ihtimalini artırıyor.
Fakat yeni çalışmada, daha genç bir gruba (44-70 yaş) bakıldı ve bellek ile düşünme hızı bakımından beynin nasıl etkilendiğini belirlemek üzere çok daha ince ölçümler kullanıldı.
Araştırma takımı, İngiltere Biobank veritabanında yer alan 22.000’den fazla katılımcının MRI beyin taramalarını inceledi ve beyindeki gri madde ile beyaz madde güzergâhlarında meydana gelen değişimleri aramanın yanısıra, gönüllülerin klinik, demografik ve algısal verileri de kaydetti.
Veldsman açıklamasında: "Beyin, farklı bölgelere bağlayanan ve birlikte çalışarak düşünmenizi koordine eden ağlardan oluşuyor; bu bölgeler, beyaz madde güzergâhlarıyla iletişim kuruyorlar" ifadelerini kullandı.
Kaynak: popsci.com
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