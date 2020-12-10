Yunan basını greve çıktı: Haber akışları durdu

10 Aralık 2020 Perşembe, 10:12

Yunanistan'da kamu ve özel televizyon kanallarının da aralarında bulunduğu çok sayıda medya kurumu, basın alanında yapılması planlanan yasa değişikliğini protesto amacıyla greve gitti.

Devlet ajansı ANA-MPA ile devlet televizyon ve radyosu ERT'in de bulunduğu medya kurumları, önceki gün akşamdan bu yana yaptıkları kısmi grevi genişleterek uzatma kararı aldı.

"BASIN ÇALIŞANLARINA DARBE İNDİRİLDİ"

Panellen Gazeteciler Dernekleri Federasyonu (POESY), Yunan Radyo ve Televizyon Kurumları Çalışanları Dernekleri Federasyonu (POSPERT) ve Basın-Yayın Kurumları Çalışanları Dernekleri Federasyonunun (POEPTYM) çağrısıyla yapılan grevde ortak açıklama yapıldı.

Söz konusu federasyonlarca yapılan açıklamada, gelecek hafta Meclise sunulması beklenen yasa tasarısının "Sürekli kötüleşen sağlık krizi ortamında objektif haber için elverişsiz şartlarda her gün mücadele veren basın çalışanlarına büyük bir darbe indirdiği" belirtildi.

Tasarının derhal geri alınmasını talep eden federasyonlar, bu yasayla "toplu işten çıkarmaların önünün açılacağı" endişesini dile getirdi. Televizyon kanallarında 400 çalışan şartını 280'e indirmeyi öngören tasarının, iş sözleşmelerinde gazeteciler aleyhine daha esnek maddeler de içerdiğinin altı çizildi.