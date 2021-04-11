Yunan basını: Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Ankara'da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşecek
Yunan SKAI televizyonu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Çarşamba günü Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Cuma günü basına demecinde, Türkiye'nin olumlu bir tutum sergilemesi durumunda Ankara'ya gideceğini ve Türkiye ile müzakerelerin yeniden başlamasını umduğunu söylemişti.
SKAI televizyonu Dendias'ın Çarşamba günü Türkiye'ye hareket edeceğini duyurdu.
ÖNCE PATRİK İLE GÖRÜŞECEK
Dendias, Ankara ziyaretinden önce İstanbul'u ziyaret ederek Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mart ayı ortalarında yaptığı açıklamada, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'ın 14 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini söylemişti.
GERGİNLİK DEVAM EDİYOR
Cumhurbaşkanlığı İletişim Direktörü Fahrettin Altun 9 Nisan'da Twitter'dan yayınladığı, "Yunanistan terör örgütlerini barındırıyor" başlıklı video ile Yunanistan'ı teröre yataklık yapmakla suçlamıştı. Videoda PKK'lı teröristlerin Yunanistan'ın Lavrion kentindeki bir mülteci kampında çekilmiş görüntüleri yer almaktaydı.
Aynı gün Türkiye ve Mısır arasında 2013'ten bu yana üst düzey ilk temas gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çavuşoğlu Mart ayında, “önkoşulsuz” temas sürecini başlattıklarını duyurmuştu. Yunan basını bu durumu, "Atina ile Kahire arasındaki stratejik işbirliği sürecinde 'endişe verici' bir gelişme" olarak nitelendirdi.
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