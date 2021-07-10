Yunan savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 23:32

İstanbul Boğazı’ndan akşam saatlerinde geçen Yunanistan Donanmasına ait P68 borda numaralı “Ypoploiarchos Daniolos” isimli savaş gemisi Karadeniz’e doğru açıldı.

SAHİL GÜVENLİK EŞLİK ETTİ

Savaş gemisinin geçiş esnasında ışıklarını kapatarak geçtiği görüldü. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait botlar da Yunan savaş gemisine eşlik etti.



