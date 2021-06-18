Yunanistan'dan gerginliğe neden olacak açıklama: 'Türkiye'ye karşı 'silah' olarak kullandık'

18 Haziran 2021 Cuma, 16:05

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis NATO Zirvesi'nde bir araya gelmişti. Miçotakis, NATO Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, Türkiye ile "pozitif bir gündeme" açık olduklarını bildirmişti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan'daki Dış İlişkiler Konseyi tarafından düzenlenen panelde ülkesinin dışa dönük ulusal planın ana hatlarını aktardı. Soru- cevap bölümünde Türk-Yunan ilişkilerine değinen Dendias, gerginlik yaratacak bir açıklamada bulundu.

Dendias açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Şu ana kadar görmediğimiz büyüklükte bir Türk saldırganlığını ve neo-Osmanlıcılığını olabildiğince ele aldığımıza inanıyoruz. Türkiye'nin saldırgan tutumunu kendisine karşı bir 'silah' olarak kullanabilirdik ve nitekim kullandık da... Türkiye'nin kendi tavrı, anlaşmalar ve ittifaklar kurmamıza yardımcı oldu'



-Greek City Times