Yunanistan’dan savunma sektöründe yenilenme adımı

07 Eylül 2020 Pazartesi, 15:17

Hükümet sözcüsü Stelios Petsas sözcüsü gazetecilere verdiği demeçte, “NATO müttefiki Türkiye ile Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları konusundaki tansiyon düşmedikçe Yunanistan savunma sektörünü genişletecek.Yunanistan’ın silah satın almayı, ordu kadrosunu güçlendirmeyi ve savunma sanayisini yenilemeyi planlıyor” dedi.

Hükümet sözcüsü "Silahlı kuvvetlerimizi güçlendirmek için müttefiklerle görüşüyoruz" derken, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in yıllık ekonomi politikası konuşmasında planlarını ana hatlarıyla açıklayacağını belirtti.

Bir Yunan hükümet yetkilisi Reuters'e verdiği demeçte, Yunanistan'ın Fransa ve diğer ülkelerle savaş uçaklarının satın alınması konusunda görüşmelerde bulunduğunu söyledi. Yunanistan'ın ayrıca on yıldan fazla bir süredir zarar eden savunma şirketlerini sağlamlaştırmaya ve özelleştirmeye çalıştığı bilgisini de paylaştı.