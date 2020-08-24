24 Ağustos 2020 Pazartesi, 13:27

Yurt dışında üniversite pek çok gencin hayali… Günümüzün rekabetçi dünyasında gençler yurt dışında eğitim alarak rakiplerinin arasından sıyrılmak istiyor. Bu durum sadece Türkiye’deki değil dünyanın dört bir yanındaki gençler için geçerli… Bu sebeple üniversiteler pek çok cazip imkan sunarak öğrencilerin hayallerine bir adım daha yaklaşmalarını sağlıyor. Pandemi süreci dünyadaki pek çok sektörde dengeleri değiştirmişken, eğitim sektörü bukonuda en büyük darbeyi aldı. Pek çok öğrenci eğitim konusunda büyük bir belirsizliğin içerisine düştü.

Özellikle yurt dışında eğitim almak isteyen gençler yıl kaybı yaşama korkusuyla bu hayallerinden vazgeçmeye yöneldi. Konu hakkında Kuzey Makedonya’da bulunan Uluslararası Balkan Üniversitesi’nden güzel haber geldi. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuzey Makedonya’da ki en büyük eğitim yatırımı olan Uluslararası Balkan Üniversitesi; öğrencilere eşsiz bir fırsat sundu. Üniversite; COVİD-19 küresel salgını süresince Türkiye’den ayrılmadan eğitimine devam etmek isteyen öğrencilere Türkiye’nin en iyi üniversitelerine devam etme hakkı veriyor. Öğrenciler bir yıl boyunca IBU’nun Türkiye’de iş birliği içinde olduğu devlet ve vakıf üniversitelerinde eğitim alabilecek.

Yurt dışında üniversiteye kayıt olup Türkiye’nin en iyi üniversitelerinde eğitim alma fırsatı! Uluslararası Balkan Üniversitesi Türkiye’deki üniversitelerle güçlü bağlara ve iş birliklerine sahip olduğundan dolayı öğrencilere cazip fırsatlar sunabiliyor. IBU; COVİD-19 küresel salgını dolayısıyla ülke değiştirmek istemeyen öğrencilerine, eğitimlerine bir yıl boyunca Türkiye’de devam etme fırsatı veriyor. Konu hakkında konuşan IBU Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem;

“Türkiye’den üniversitemize okumaya gelen öğrencilerimize her zaman ayrıcalıklar sunmaya çalışıyoruz. Gerek maddi gerekse fiziksel düzenlemelerimiz ile IBU’yu öğrencilerimiz için cazip hale getirmek ve sorunlarına çözüm bulan bir kurum olmak öncelikli hedefimiz. Bu sebeple pandemi tüm dünyadaki eğitim sistemini böylesine etkilemişken öğrencilerimiz için bir çözüm düşünmemek olmazdı. Biz de Türkiye’den kayıt yaptıracak olan öğrencilerimize güzel bir olanak oluşturduk.

Öğrencilerimiz kayıtlarını yaptırdıktan sonra arzu ederlerse gelişmiş online eğitim sistemimizden eğitimlerine devam edebilecekler. Öğrenci, online eğitimde kendini geliştiremediğini düşünüyor ya da fiziksel olarak üniversite sıralarında eğitim almak istiyorsa bir yıl boyunca Türkiye’deki üniversitelerde eğitim almasını sağlıyoruz. Türkiye’de iş birliği içinde bulunduğumuz devlet ya da vakıf üniversitelerinde öğrencilerimiz bir yıl boyunca bölümünün derslerine katılabiliyor” dedi.

Uluslararası Balkan Üniversitesi kayıt yaptıran öğrenciler bir yıl boyunca; Türkiye’nin en prestijli, 30’un üzerinde devlet ve vakıf üniversitede eğitim alabilecek.

YÖK kitapçığında yer alan sayılı yurt dış üniversitelerden olan Uluslararası Balkan Üniversitesi; AB standartlarına sahip eğitim anlayışı ve %100 İngilizce eğitimiyle öğrencilerine iyi bir gelecek sunuyor. Rektör Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem öğrencilerinin ana dil seviyesinden İngilizceye sahip biçimde mezun olduklarını söylerken; Türkiye’den gelen öğrencilerin en çok mühendislik, mimarlık, psikoloji ve hukuk bölümlerini tercih ettiklerini belirtiyor.