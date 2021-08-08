Yurttaş kredi ile yaşıyor: 35 milyon kişi bankalara borçlandı!

08 Ağustos 2021 Pazar, 11:30

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bankalara borcu olan vatandaşlar ile borç miktarı ve takiptekilerin sayısının açıklanması içi Hazine ve Maliye Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi.

Gürer’in önergesinde şu sorulara yanıt istedi:

-Türkiye'de son beş yılda bankalara çeşitli şekillerde borcu olan vatandaş sayısı nedir?

-Ülkemiz vatandaşlarının son beş yılda konut kredisi borcu ne kadardır? Kaç vatandaş konut kredisiyle ev almıştır? Ülkemizdeki konut stoku nedir?

-3000TL ve daha az aylık geliri olan vatandaşın ortalama bankalara kredi borcu ne kadardır? 2500 ile 3000 lira geliri olanların kullandığı kredi miktarı ne kadardır?

-Kaç vatandaşın banka kredi kartı borcu vardır? Bu borç tutan ne kadardır?

-2020 yılında kullanılan ve önemli bölümünü ihtiyaç kredilerinin oluşturduğu tüketici kredileri ile konut kredilerinin toplam tutan nedir?

-Son beş yılda ülkemizde banka borçlarını ödeyemeyen ve kara listeye giren kişi sayısı kaçtır?

-Vatandaşın bireysel kredi, konut kredisi, araç kredisi ve kredi kartı gibi banka borçlarının dağılım oranı nedir?

-Ülkemizde bireysel kredi, konut kredisi, araç kredisi ve kredi kartı borcu nedeniyle mahkemelik olan kaç kişi vardır?

-Bankalarda çek hesabı bulunan kaç kişinin çeki karşılıksız çıkmıştır? Karşılıksız çekten hapis yatan kaç vatandaşımız vardır?”

2 MİLYON 382 BİN KİŞİ KONUT KREDİSİ KULLANDI

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesini yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 2016 yılının Aralık ayında 28 milyon 572 bin 786 olan bankaların bireysel kredi müşteri sayısının Mart 2021 yılında 35 milyon 35 bin 38 olarak hesaplandığını açıkladı.

Aralık 2016’da konut kredisi müşteri sayısının 2 milyon 382 bin 38 ve kredi miktarının da 164 milyar 850 milyon TL olduğunu bildiren Bakan Elvan, Mart 2021’de ise konut kredisi müşteri sayısının 2 milyon 565 bin 104, kredi miktarının ise 277 milyar 737 Milyon TL olduğunu kaydetti.

29 MİLYON KİŞİ KREDİ KARTI SAHİBİ

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Mart 2021 dönemi itibarıyla bankaların stok kredi kartı alacak tutarının (takiptekiler dahil) 160,4 milyar TL olduğunu belirten Bakan Elvan, stok kredi kartı müşteri sayısının (takiptekiler dahil) ise 29,1 milyon kişi olduğunu ifade etti.

TOPLAM KREDİ MİKTARI 703 MİLYAR TL

Bakan Elvan, Mart 2021 itibariyle banka müşterilerinin çektiği konut kredisinin 277.7 milyar TL, taşıt kredisinin 13.7 milyar TL ve ihtiyaç kredisinin ise 412.5 milyar TL olmak üzere toplam 703,9 milyar TL olarak belirlendiğini de belirtti.

KREDİLERİN YÜZDE 32.1’İ KONUT İÇİN ÇEKİLMİŞ

Mart 2021 dönemi itibarıyla stok bireysel kredi tutarının (takiptekiler dâhil) yüzde 32,1’inin konut kredisi olduğuna işaret eden Bakan Elvan, yüzde 1,6’sının taşıt, yüzde 47,7’sinin ihtiyaç ve yüzde18,6’sının kredi kartı alacaklarından oluştuğunu da sözlerine ekledi.

GÜRER: “KREDİLİ YAŞAM”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, artan ekonomik buhran sonucunda, yaşamın kredili yaşama döndüğünü ve özellikle sabit geliri olanlar içinde borcu olmayan vatandaşın neredeyse kalmadığını belirtti.Yurttaşın yaşamına kredi kullanarak devam etmeye çabaladığını ancak ödeme güçlüğü nedeniyle beklentilerini karşılayamadığını ifade eden Gürer, “Kredileri kredi ile ödemeye çalışanlar var. İş yaşamının en büyük dayanağı kredi. Tarımda, kredi ile işler dönüyor. Borçlanma sürecinde gelir gider dengesi sapınca sorunlar artıyor, icralar başlıyor. Sorunlar yuvaların dahi dağılmasına neden oluyor. Geçim zorlaştı. Gelir sabit gider arttı. Çok zor ve sorunlu bir süreçte bir umutla krediye sarılanlar, ödemede zorluk yaşayınca ve bu sefer umduklarını bulamayınca sorunlar katlanarak devam ediyor” diye konuştu.