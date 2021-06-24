Yurttaşlar bankaların takibinde

24 Haziran 2021 Perşembe, 16:05

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenini yayımladı. Bültende, 18 Haziran haftasını kapsayan verilerde takipteki kredilerin arttığı görüldü. BDDK, bankaların 'batık' olarak tabir edilen kredilerinin takibe alınma süresini 90 günden 180 güne çıkarmıştı. Getirilen düzenleme ile süre 30 Haziran 2021’e kadar uzatılmıştı. BDDK, 30 Haziran’da dolacak olan bazı desteklerin 30 Eylül’e kadar uzatıldığını duyurmuştu. Buna rağmen BDDK verilerinde takipteki alacaklar 148,3 milyar TL'den, 148,8 milyar TL'ye çıktı.

BDDK’nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, krediler 3 trilyon 846 milyar TL'den 3 trilyon 884,1 milyar TL'ye geldi. Tüketici kredileri 700,5 milyar TL'den 700,3 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 159,8 milyar TL'den 159,3 milyar TL'ye düştü. Aynı hafta mevduat 3 trilyon 816 milyar TL'den 3 trilyon 871 milyar TL'ye yükseldi.