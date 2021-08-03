Yurttaşlara su taşıyordu: Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi

03 Ağustos 2021 Salı, 10:19

Manavgat'ta günlerdir devam eden orman yangını nedeniyle Antalya'nın her ilçesinden yurttaşlar, su, buz ve gıda yardımı sağlayabilmek için seferber oldu.

Reklam ve tabela işiyle uğraşan ve bölge halkına kamyonuyla su taşıyan 41 yaşındaki Yusuf Demirli, su yüklediği kamyonuyla yola çıktı.

Ilıca Mahallesi'ne geldiği sırada fenalaşması üzerine yanındaki arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bu sırada yoldan geçen bir sağlık çalışanının ilk müdahaleyi yaptığı Demirli, ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi.

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen iki çocuk babası Demirli'nin cenazesi, Boztepe Mahallesi'ndeki köy mezarlığına defnedildi.



