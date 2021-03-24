Yurttaştan kongre tepkisi: Cumhurbaşkanı neyin peşinde?

24 Mart 2021 Çarşamba, 16:39

Koronavirüs vakalarında “kırmızı” kategoride olan Edirne’de vatandaşlar, yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi.





Dükkanını kapattığını anlatan bir esnaf, şöyle dert yandı:

“APARTMAN TOPLANTISI YAPILAMAZKEN”

“Pandemi süreci başladığından beri zaten 10’da 2 kapasiteyle çalışıyorduk. 10 günden beri de dükkanımızı tamamen kapamış bulunuyoruz. Yani bu süreç bitene kadar böyle devam edeceğiz gibi geliyor. Bir yıldan beri çekmediğimiz çile, yaşamadığımız üzüntü kalmadı. Gerçekten zor bir süreçten geçiyoruz. Bir tarafta parti kongreleri, kurultayları olurken bir tarafta da dükkanımıza insan alamamanın sıkıntısıyla birlikte esnaf resmen bitmiş durumda. Bir yıldan beri devletten tek kuruş destek görmedik. Bir taraftan da devletimizi arkamızda görememenin üzüntüsü içerisindeyiz efendim. Yani biz tabii doktor falan değiliz, ama bütün açık oturumlarda izlediğimiz yani bir kişi dahi orada bu virüsü bütün salona bulaştırabilir diye ben algılıyorum. Yani Ankara’da ülkemizin dört bir yanına siyasi parti kongreleriyle virüsün yayılacağı kanaatindeyiz. Kanaat de değil, gerçek bunlar. Yani maalesef apartman toplantıları yapamazken, komşu komşuya gidemezken bu şekilde büyük kongrelerin yapılması Türkiye’de hastalığın kat ve kat artacağına dair yaşanan gelişmelerdir diye düşünüyorum. Ben bir yıldan beri torunuma sarılamadım, torunumu öpemedim. Sadece ve sadece gidip balkondan görüyorum. Birbirimize öpücük atıyoruz, el sallıyoruz. Bu kadar.”

“İNSANLAR İŞSİZ CUMHURBAŞKANI NEYİN PEŞİNDE?”

Edirne’de insanların işsiz olduğunu, ekmek alacak paralarının olmadığını söyleyen bir vatandaş, şöyle konuştu:

“İnsanlar işsiz. Çoğunda ekmek parası yok. Maske almaya insanların parası yok. Cumhurbaşkanı neyin peşinde? Buradan Sayın Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum: Bu insanların halini gelsin, görsün burada. Maske almaya paramız yok bizim. Orada olmaz çünkü orada korona yok orada para var, çok para var Ankara’da. Burada para olmadığı için sıra var, korona var. Hastalık var burada.”

Alınan tedbirlerle ilgili görüşlerini söyleyen başka bir vatandaş ise şunları dile getirdi:

“Edirne’de denetimler gördüğünüz gibi… HES kodu sorgulanıyor ama Ankara’da kongreler de devam ediyor yani. Bu nasıl olacak? Nasıl bitecek bu Covid? Biraz insanları düşünsünler insanları.”