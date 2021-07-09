Yusuf Demir, Barcelona B'ye transfer oldu
Barcelona B, 18 yaşındaki Türk asıllı Avusturyalı orta saha oyuncusu Yusuf Demir'i bir sezonluğuna kiraladığını açıkladı.
Barcelona B, Rapid Wien'den 18 yaşındaki Yusuf Demir'i 500 bin Avro bedel ve 10 milyon Avro satın alama opsiyonu ile bir sezonluğuna kiraladı.
Barcelona'nın Türkiye resmi Twitter hesabından, "Barcelona B, Rapid Wien'den Yusuf Demir'i 500 bin Euro bedelle bir sezonluğuna kiraladı.
Ayrıca kulübümüzün 10 milyon Euro'ya oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunuyor.
Hoş geldin Yusuf Demir!" açıklaması yapıldı.
Barcelona B, Rapid Wien'den Yusuf Demir'i 500 bin Euro bedelle bir sezonluğuna kiraladı.— FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) July 9, 2021
Ayrıca kulübümüzün 10 milyon Euro'ya oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunuyor.
Hoş geldin ?????????? ??????????! pic.twitter.com/mhVpPcplo2
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