Yusuf Demir, Barcelona B'ye transfer oldu

09 Temmuz 2021 Cuma, 14:10

Barcelona B, Rapid Wien'den 18 yaşındaki Yusuf Demir'i 500 bin Avro bedel ve 10 milyon Avro satın alama opsiyonu ile bir sezonluğuna kiraladı.

Barcelona'nın Türkiye resmi Twitter hesabından, "Barcelona B, Rapid Wien'den Yusuf Demir'i 500 bin Euro bedelle bir sezonluğuna kiraladı.

Ayrıca kulübümüzün 10 milyon Euro'ya oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunuyor.

Hoş geldin Yusuf Demir!" açıklaması yapıldı.