Yüz yüze eğitim açıklaması için sağlıkçılar aşı olmadan okulların açılmaması gerektiğini söyledi
Bakan Selçuk’un 15 Şubat’ta okulların açılması kararı aldıklarını belirtmesine karşın, eğitimcilere aşılama yapılmaması eleştirildi. Sendikalar, eğitimcilerin aşılanmadan okulların açılmasının riskli olacağına dikkat çekti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 15 Şubat’ta okulların yüz yüze açılmasına yönelik ilke kararı aldıklarını belirtmesine karşın, eğitim çalışanları için çalışma henüz başlamadı.
Öğretmenlerin, aşılama takviminde ikinci aşamada olmasını ve bu sıraya diğer eğitim çalışanlarının dahil edilmemesini eleştiren Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, “Tüm eğitim çalışanları aşılanmadan okulların açılması risk taşır. Her türlü tedbir alınarak tüm eğitim çalışanlarının ve öğrencilerin de aşılanma şartları zorlanarak okulların açılması önemli” dedi.
DHA’ya konuşan Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da çocukların bir an önce okula gitmesinin herkesin ortak gayesi olduğunu söyledi.
İlhan, “Şu an için okulların açılması veya diğer kısıtlamalar ile ilgili kararları değerlendirmek için biraz erken olacağı kanısındayım. En azından 2’nci doz aşılama yapıldıktan sonra peyderpey kısıtlamaların ve okulların açılmasını düşünmenin daha doğru olacağı kanısındayım” dedi.
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