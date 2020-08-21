Yüzde 8.25’lik faizi değiştirmeyen Merkez Bankası PPK, ‘sıkılaştırmaya devam’ dedi

21 Ağustos 2020 Cuma, 06:00

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), dün Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığındaki toplantıda yüzde 8.25 olan politika faizini bir kez daha ve yine “politik nedenlerle” değiştirmezken dikkat çekici uyarılarda bulundu.

Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirlerin, üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve iktisadi faaliyetteki toparlanma sürecine katkıda bulunduğuna atıf yapan Merkez Bankası PPK, şöyle devam etti:

KADEMELİ AZALTMA

“Son dönemde ticari kredilerde normalleşme eğilimi gözlenirken bireysel krediler güçlü seyretmiştir. Ertelenmiş talebe ve salgın tedbirleri kapsamında uygulanan likidite ve kredi politikalarına bağlı olarak ithalatta gözlenen canlanmanın, bu politika tedbirlerinin kademeli olarak azaltılmasıyla dengelenmesi beklenmektedir. Turizm gelirlerinde salgın hastalığa bağlı olarak gözlenen düşüşe rağmen seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle kısmi bir iyileşme başlamıştır. Mal ihracatındaki toparlanma, emtia fiyatlarının görece düşük seviyeleri ve reel kur düzeyi, önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecektir.”

Ancak gelinen nokta itibarıyla “Salgına bağlı birim maliyet artışlarına ilave olarak döviz kuru ve kredilerde yaşanan gelişmeler talep yönlü dezenflasyonist etkileri sınırlamakta ve çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde yükseliş gözleniyor” vurgusu yapan PPK, beklentisini şöyle özetledi: “Salgına bağlı tedbirlerle kısa vadede etkili olan arz yönlü unsurların, normalleşme sürecinin devamıyla kademeli olarak ortadan kalkacağı öngörülmektedir. Salgına özgü finansal düzenlemelerin kademeli olarak normalleştirilmesi ve son dönemde likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarının, makrofinansal istikrarı destekleyeceği değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, salgının ilerleyişine bağlı olarak iç ve dış talep koşullarının seyrine dair belirsizlikler önemini korumaktadır.”

DOLAR VE TL ÇEKECEK

Merkez Bankası, dün ayrıca sıkılaştırmada yeni bir adım daha atarak reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankalar için TL ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarının artırılmasına (150-700 baz puan) karar verdi. Banka, piyasadan 17 milyar TL ve 8.5 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsinden likiditenin çekilmesini bekliyor.

DÖVİZ TUTMAYA İTEN NEDENLER DEĞİŞMEDİ

Uzmanlar ve ekonomistler, Merkez Bankası’nın faiz kararı ve ilgili açıklamalarını değişik mecralardan şöyle yorumladı:

- Ekonomist Uğur Gürses: Kafası karışık bir metinle “faizi artırmıyoruz” derken, TL’nin değer kaybında kapıyı açık bırakmışlar. Bir de “reel kur seviyesi cari işlemler dengesini destekleyecektir” demişler. Yurttaşları döviz ve altın tutmaya iten nedenler değişmedi.

- Prof. Dr. Yalçın Karatepe: Faize dokun(a) madı. Vay arkadaş! “Enflasyon yükseliyor”u öyle bir söylemişler ki... “...gelişmeler talep yönlü dezenflasyonist etkileri sınırlamakta...”

- Analist Simon Harvey: 2018 gibi geçmiş krizlerden ders alınmamış ve TCMB’nin likidite sıkılaştırma adımlarıyla sağlamaya çalıştığı bu kumar eğer tutmaz ise bu adım bankayı önümüzdeki dönemde çok daha agresif bir faiz artış döngüsüne gitmek zorunda bırakabilir.

- Doç. Dr. Baki Demirel: Piyasada Merkez Bankası’nın hangi faizden borç vereceğine ilişkin her gün bir belirsizlik var. Fiyatlama davranışları bozuluyor.

PİYASALARDAKİ ‘DALGA’ SINIRLI

Piyasalar, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun yeni faiz kararına sınırlı tepki verdi. Karar öncesi 7.30 liranın hemen altında işlem gören dolar/TL karar sonrası ilk tepki olarak 7.3545’e kadar yükseldi. Daha sonra yatay seyreden dolar, günü 7.34 seviyesinde kapattı. Avro’da benzer bir seyir oluşurken günlük kapanış 8.70’te gerçekleşti. Borsa İstanbul ise inişli çıkışlı hakeketini yükseliş yönünde sürdürdü ve günü yüzde 0.2 artışla kapattı.