Zafer Arapkirli: Türkiye tam da eski Türkiye... Yani bir şey değişmemiş

11 Mayıs 2021 Salı, 16:48

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gazetemizi hedef aldığı açıklamasıyla ilgili Cumhuriyet TV'ye açıklamalarda bulunan yazarımız Zafer Arapkirli, "Sayın İçileri Bakanı 'Türkiye artık eski Türkiye değil' diyor. Oysa ki yaşananları ve olup bitenleri gördüğümüzde farklı ağızlardan çıkan demeçleri, lafları ve bir organize suç örgütü liderinin yayınladığı video mesajlarını gördüğümüzde Türkiye tam da eski Türkiye. Yani bir şey değişmemiş" diye konuştu.

"Eski Türkiye gitti diyor, hayır eski Türkiye capcanlı burada" diyen Arapkirli, "İçişleri Bakanı'nın açıklamasında başka bir sorunlu nokta daha var" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

- Cumhuriyet Gazetesi bugün manşetteki haberinde Jandarma Genel Komutanı'nın bir takım kirli ilişkiler içinde olduğu iddia edilen şahıslarla fotoğrafı var. Cumhuriyet Gazetesi bu fotoğrafları sorguluyor. İçişleri Bakanı, şimdi konuyu buradan alıp diyor ki; "Siz terörle mücadelenin en şanlı komutanı ile ilgili niye böyle bir yayın yapıyorsunuz?"

- Terörle mücadelenin en şanlı komutanına terörle mücadele ettiği için Cumhuriyet Gazetesi de bizler de sadece saygı duyarız ama aynı şekilde devletin üniformasını taşıyan birinin bu şahıslarla ne işinin olduğunu da sorgularız. Bunu sorgulamak terörle mücadeleye sekte vurmak ya da terörle mücadeleye karşı çıkmak ya da teröristlerin safında yer almak anlamına gelmez.

- Dolayısıyla Sayın Süleyman Soylu'nun HDP, PKK gibi benzetmelerle Cumhuriyet Gazetesi'ni adeta terörle saf tutmuş gibi gösteren hatta daha da haksızlık edip HDP ile PKK'yı bir arada gösteren açıklamaları son derece talihsiz açıklamalardır.



- İçişleri Bakanı'nın görevi ya da devletin görevi teröristlerle uyuşturucu kaçakçıları ile organize suç örgütleriyle mücadele etmektir. Basınla ve şanlı bir tarihi hiçbir şekilde tartışılmayacak tertemiz geçmişi olan Cumhuriyet Gazetesi ile mücadele etmek değildir.