Zarap'a 10 yıl hapis cezası verildi

03 Haziran 2021 Perşembe, 16:19

Samsun'da eski eşini sokak ortasında çocuğunun gözü önünde öldüresiye döven İbrahim Zarap, 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İbrahim Zarap hakkında, ''kasten öldürmeye teşebbüs'' suçlamasıyla iddianame hazırlanmıştı. İddianame, Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. İbrahim Zarap 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"BEN BU İŞİ BURADA BİTİRECEĞİM"

İddianamede yer alan görgü tanığı ifadelerine göre Zarap'ın, olay sırasında kendisine müdahale etmek isteyenlere dönerek, 'Ailevi mesele, siz karışmayın. Ben bu işi burada bitireceğim, onu öldüreceğim' dediği de yer almıştı.