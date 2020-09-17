Zehirli örümcek tarafından ısırılan eski Belediye Başkanı yoğun bakıma alındı
Çankaya eski Belediye Başkanı Bülent Tanık'ı geçtiğimiz hafta zehirli örümcek ısırdı. Dün fenalaşan Tanık, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tetanoz aşısı yapılan Tanık, yoğun bakıma alındı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde 2009-2014 yılları arasında belediye başkanlığı görevinde bulunan Bülent Tanık'ı geçtiğimiz hafta İzmir'de zehirli bir örümcek ısırdı.
Dün fenalaşması üzerine Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Tanık, yoğun bakıma alındı.
Şehir Plancıları Odası Başkanlığı, TMMOB Başkanlığı da yapan Tanık, Aziz Kocaoğlu döneminde de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde danışmanlık görevini üstlenmişti.
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