‘Zengin olacaksınız’ vaadiyle 15 kişiyi dolandırdılar, mağdurlarla doğum günü pastası dahi kestiler
Erzurum’da kolay yoldan zengin olmak ümidiyle birikimlerini sanal paraya yatırmak isteyen 15 kişi aracı olan 3 kadın tarafından toplamda 1 milyon lira dolandırıldı. Dolandırıldıklarını aylarca anlamayan mağdurlar kendilerini dolandıran kadınların doğum gününe katılıp pasta dahi kesti.
Erzurum’da Tuba P., Seda K. ve Birgül D. isimli 3 kadın çevrelerinde yaşayan tanıdıklarına “Bizim sanal para hesabımız var, paranızı bize verin kar sağlayıp size geri verilim” vaadiyle 15 kişiyi dolandırdı. 15 kişiden toplamda 1 milyon liraya yakın para alan kadınlar daha sonra mağdurlara ‘hesabımız hacklendi, paralar gitti’ bahanesini sundu. Dolandırıldıklarını o zaman anlayan 15 kişi Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.
Yapılan soruşturmanın ardından bugün Erzurum Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk celsesi görülen davada tutuksuz sanıklardan Tuba P. SEGBİS aracılığıyla Ankara’dan duruşmaya katılırken diğer sanıklar salonda hazır bulundu. Sanıklar sanal para ile uğraştıklarını fakat ana paranın bulunduğu hesabın hacklendiğini savundu.
“KREDİ ÇEKMESİ İÇİN EŞİNDEN BOŞANDIRDI”
Öte yandan kadınların 15 kişiyi ayrı bahanelerle dolandırdığı ortaya çıktı. Mağdurların bazılarına arabalarını bazılarına ise evlerini sattıran dolandırıcılar mağdur Mustafa N.’nin eşiyle bankaya kredi çekmeye dahi gittiler. Öyle ki dolandırıcı Tuba P. Mustafa N.’nin eşi ile bankaya kredi çekmek için gitti ancak kocasının borçlarından dolayı kredi çıkmayınca Tuba P., kadına kocasından boşanmasını söyledi. Akşam eve gelen kadın, eşi Mustafa N.’ye kredi çekebilmek için kağıt üstünde boşanması gerektiklerini ifade etti. Durumu kabul eden Mustafa N. ile eşi adliyeye giderek boşanma dilekçesi verdi. Boşanma işlemlerinin ardından kredi çekmek için bankaya giden kadın, parayı alarak Tuba P.’ye verdi. Daha sonra verdiklerini parayı geri alamayan Mustafa N. ve eşi boşandıklarıyla kaldı.
"NE VERİRSEK İKİ KATINI ALACAĞIMIZ SÖYLENDİ"
Mağdurlardan Murat E. ise kendilerine garanti verdikleri için inandıklarını ifade ederek, “Ne verirsek iki katını alacağımız söylendi. En kötü anaparaları alacağımızı söylediler. Sistem çökse dahi paramızı geri alacaktık. Garantili para dediler. Ayrı ayrı herkes kredi çekmiş. Ben ilk 50 bin çektim. Sonra havuz sıkıntıya girecek para yatırın dediler yine yatırdık. 200 bine yakın para yatırdım. Hacklendim dedi. Mahkemeye verdik hemen dolandırıldığımızı anladık. 1 milyon lira civarında para ortada yok. Üstelik bizi tehdit ediyordular. Paramızı istiyorduk gidip sizi şikayet ederim işten attırırım diyordular” dedi.
Öte yandan dolandırıcıların mağdurlarla kurdukları samimiyet ise pes dedirtti. Dolandırıcılar kendi doğum gününe çağırdıkları mağdurlarla pasta kesip fotoğraf çekildikleri görüldü.
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