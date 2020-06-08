Zerrin Tekindor’un ‘Güçlü kadınları’
Zerrin Tekindor, başarılı oyunculuğu kadar yaptığı tablolarla da dikkat çekiyor. Kadınların gücünü göstermeyi hedefleyen Global Women At Work’un Instagram sayfası Tekindor’u, ilham veren ressam olarak nitelendirdi.
Sayfada yapılan paylaşımda, “Başarılı bir aktrist olan Zerrin Tekindor, aynı zamanda çalışmalarıyla ilham veren bir ressam.
Tablolarında birbirinden güçlü kadın karakterler resmediyor” denilirken Tekindor, “Kadınlar kendi kaderlerini başkalarının eline teslim ediyorlar. Oysa en çok kadınlar güçlü olmalı! Resimlerimde kadınların en kuvvetlisini, en başarılısını, en özgürünü yapmaya çalışıyorum. Güçlü kadınlar çiziyorum, kendim öyle olmak istediğim için öyle oldular. Yapmak istediğini yapabilen olmak istiyorum. Bana kendimi çok iyi hissettiriyor” dediği belirtildi.
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