Zerrin Tekindor’un ‘Güçlü kadınları’

08 Haziran 2020 Pazartesi, 06:00

Sayfada yapılan paylaşımda, “Başarılı bir aktrist olan Zerrin Tekindor, aynı zamanda çalışmalarıyla ilham veren bir ressam.

Tablolarında birbirinden güçlü kadın karakterler resmediyor” denilirken Tekindor, “Kadınlar kendi kaderlerini başkalarının eline teslim ediyorlar. Oysa en çok kadınlar güçlü olmalı! Resimlerimde kadınların en kuvvetlisini, en başarılısını, en özgürünü yapmaya çalışıyorum. Güçlü kadınlar çiziyorum, kendim öyle olmak istediğim için öyle oldular. Yapmak istediğini yapabilen olmak istiyorum. Bana kendimi çok iyi hissettiriyor” dediği belirtildi.